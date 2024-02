Tchad : Rencontre fructueuse entre l’ambassadrice Kitoko Gata Ngoulou et le Directeur Général de la SNE

L'ambassadrice Kitoko Gata Ngoulou, qui représente le Tchad en Amérique, a souligné l'importance de ce projet qui s'aligne parfaitement avec la vision et les priorités du Président de transition, le Général Mahamat Idriss Deby Itno. Selon elle, ce projet est essentiel pour le bien-être des populations tchadiennes car il répond à une demande croissante en électricité, nécessaire au bon fonctionnement des foyers, des entreprises et des infrastructures essentielles.



En outre, cette augmentation de la production permettra également d'alimenter en électricité des régions actuellement privées d'énergie électrique. Cette amélioration aura donc un impact significatif sur la qualité de vie des habitants concernés. De plus, renforcer les capacités de production de la SNE favorisera le développement économique du pays en encourageant l'investissement et la croissance des entreprises dépendantes de l'électricité pour leurs opérations.



Cette réunion entre l'ambassadrice Kitoko Gata Ngoulou et le directeur général Ramadan Erdebou Dougourou a permis un échange fructueux sur les différentes étapes du projet ainsi que sur les collaborations nécessaires pour sa réussite. Les deux parties ont exprimé leur engagement total à travailler ensemble afin que ce projet ambitieux puisse être réalisé dans les meilleurs délais possibles.



Cette rencontre marque une avancée significative dans les efforts visant à renforcer les capacités électriques au Tchad. Le projet prévoit la construction de centrales photovoltaïques qui permettront non seulement d'accroître la productivité dans la ville de Ndjamena mais aussi d'améliorer globalement le bien-être des populations tchadiennes grâce à une meilleure accessibilité à l'électricité. Il s'agit là d'un pas important vers un développement économique durable et inclusif pour tout un pays.