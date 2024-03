Tchad: Rencontre fructueuse pour l'éducation des étudiants tchadiens en Turquie

Lors de cette rencontre fructueuse, les deux dirigeants se sont engagés à collaborer pour résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants tchadiens en Turquie. En effet, la Turquie accueille actuellement plus de trois mille étudiants tchadiens, dont la majorité bénéficie de bourses d'études. Cet engagement témoigne de l'importance que le gouvernement turc accorde à l'éducation et à la formation des jeunes.



Le ministre des Affaires étrangères du Tchad a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude envers la République turque pour son soutien continu aux étudiants tchadiens. La possibilité offerte aux jeunes talents d'étudier dans un pays étranger est une opportunité précieuse qui permettra non seulement aux étudiants tchadiens d'acquérir une expérience internationale, mais aussi de contribuer au développement du Tchad à leur retour.



La collaboration bilatérale entre le Tchad et la Turquie dans le domaine éducatif ne se limite pas seulement à offrir des bourses d'études. Les deux pays envisagent également des programmes conjoints et des initiatives visant à renforcer davantage les relations universitaires entre leurs institutions respectives. Ces efforts permettront non seulement d'améliorer la qualité de l'éducation dispensée aux étudiants tchadiens en Turquie, mais aussi d'accroître leur employabilité grâce à une formation solide dans divers domaines.



Il convient également mentionner que cette coopération mutuelle témoigne du désir commun du Tchad et de la Turquie de promouvoir un dialogue culturel plus approfondi entre leurs peuples respectifs. Les interactions entre les étudiants tchadiens et leurs homologues turcs favoriseront une meilleure compréhension mutuelle ainsi qu'un enrichissement culturel mutuel.