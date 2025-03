TCHAD

Tchad : Renforcement de la Couverture Santé Universelle avec l'appui du Rwanda

Alwihda Info | Par Peter Kum - 31 Mars 2025

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Goundoul Vikama, a rencontré le jeudi 20 mars 2025 la délégation rwandaise et le Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Santé (CNAS), M. SINGYABE Barnabas. Cette rencontre a porté sur la poursuite du renforcement de son système d'information et d'enrôlement des assurés dans le cadre de la Couverture Santé Universelle (CSU), conformément à la loi n° 35/PR/2019 du 5 août 2019.