Tchad : Renforcement de la coopération au sein de la société civile arabophone Une convention signée pour promouvoir la langue arabe et le bilinguisme

La convention signée par les organisations de la société civile arabophone du Tchad s'articule autour d'objectifs précis et ambitieux :

Renforcer les liens entre les organisations : Favoriser la collaboration et les échanges entre les différentes organisations signataires afin d'optimiser leurs actions et leur impact.

Promouvoir le bilinguisme : Encourager l'utilisation de la langue arabe dans tous les domaines de la vie publique, notamment l'éducation, l'administration et les médias.

Préserver le statut de la langue arabe : Consolider la place de la langue arabe comme langue officielle du Tchad et garantir sa pérennité pour les générations futures.



La signature de cette convention marque un engagement fort des organisations de la société civile arabophone du Tchad en faveur de la promotion de leur langue et culture.



Le coordonnateur des organisations signataires, Dr. Ahmat Roufaï Mahmoud Tahir, a salué la clarté et la précision des engagements mutuels contenus dans la convention. Il a également souligné l'engagement du gouvernement à promouvoir le bilinguisme au sein de l'administration publique, un aspect crucial pour la réussite de cette initiative.



Dr. Ahmat Roufaï Mahmoud Tahir a lancé un appel à l'ensemble des organisations et associations concernées pour qu'elles rejoignent cette dynamique collective. L'adhésion de tous les acteurs permettra d'amplifier l'impact de la convention et de concrétiser les objectifs fixés pour la promotion de la langue arabe et du bilinguisme au Tchad.



Cette convention constitue une étape importante pour la société civile arabophone du Tchad. Elle ouvre la voie à une coopération renforcée entre les organisations signataires et pose les jalons d'un avenir prometteur pour la promotion de la langue arabe et du bilinguisme dans le pays.