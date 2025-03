Tchad : Renforcement de la sécurité à Mao à l'approche de la fête de fin du Ramadan

La réunion avait pour principal objectif de trouver des solutions concertées aux problèmes de sécurité qui entravent le développement de la commune de Mao, en particulier au niveau du marché central et de ses environs. Les discussions ont porté sur les défis spécifiques liés à la période de préparation de la fête de l'Aïd el-Fitr, où l'affluence accrue et les activités commerciales intenses peuvent favoriser les actes de délinquance.





Mise en place d'un comité de suivi mixte





Afin de répondre efficacement aux enjeux de sécurité, un comité de suivi mixte a été mis en place. Ce comité, présidé par le maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, est composé de représentants de la police, de la gendarmerie, de la Garde Nationale Nomade du Tchad (GNNT), de la mairie et de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et de l'Artisanat (CCIAMA). Cette approche collaborative vise à assurer une coordination optimale des forces de sécurité et des acteurs locaux pour garantir la protection des personnes et de leurs biens.





Mesures envisagées





Le comité de suivi mixte a pour mandat de mettre en œuvre des mesures concrètes pour renforcer la sécurité à Mao. Parmi les actions envisagées, on peut citer :



Le renforcement des patrouilles de sécurité dans le marché central et ses alentours.

La mise en place de dispositifs de contrôle d'accès aux zones sensibles.

La sensibilisation des commerçants et des populations aux mesures de prévention contre la délinquance.

La coordination des actions entre les différentes forces de sécurité et les acteurs locaux.



Un engagement collectif





La mise en place de ce comité de suivi mixte témoigne de l'engagement des autorités locales à assurer la sécurité et la tranquillité publique à Mao. Cette initiative collaborative vise à créer un environnement sûr et serein pour les habitants et les visiteurs de la commune, en particulier durant la période de la fête de fin du Ramadan.