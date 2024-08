Tchad : Renforcement des capacités de lutte contre les inondations à N'Djamena

Le 17 août 2024, le secrétaire général du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, également président du comité technique du Comité National de Prévention et de Gestion des Inondations, a réceptionné plusieurs engins offerts par deux entreprises locales. La cérémonie s'est déroulée en présence des dix maires de N'Djamena.



Annadif Zado, représentant des entreprises donatrices, a souligné la gravité de la situation des inondations cette année. Il a insisté sur l'importance de cet soutien matériel pour secourir les populations touchées, affirmant que ces équipements renforceront les interventions du comité contre les inondations, non seulement à N'Djamena, mais sur l'ensemble du territoire national.



Youssouf Faradje Moubarak, secrétaire général du ministère, a déclaré que ces nouveaux équipements amélioreront les capacités opérationnelles pour la lutte contre les inondations, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a remercié les entreprises pour leur contribution significative et a encouragé d’autres entreprises à suivre cet exemple.



Il a appelé à un soutien accru pour faciliter le drainage des eaux et désengorger les quartiers les plus vulnérables de N'Djamena. Enfin, il a exhorté les autorités locales à utiliser ces équipements de manière efficace pour maximiser leur impact.



Cette initiative représente une véritable solidarité nationale face aux défis posés par les inondations et souligne l'engagement collectif pour surmonter cette crise.