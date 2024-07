Tchad: Renforcement des capacités des acteurs électoraux pour des élections apaisées

Les participants acquerront des connaissances et des compétences en matière de leadership inclusif et participatif, de résolution des conflits et de médiation, afin de pouvoir gérer efficacement les tensions et les différends qui peuvent survenir pendant le processus électoral.



Les participants seront sensibilisés à l'importance du respect des droits humains et de la promotion d'une participation citoyenne inclusive dans le processus électoral.



Les participants apprendront à utiliser divers outils et techniques pour prévenir, identifier et gérer les conflits électoraux, tels que le dialogue intercommunautaire, la sensibilisation et la cartographie des risques.



Le renforcement des capacités des acteurs électoraux en matière de leadership et de gestion des conflits est essentiel pour la consolidation de la démocratie au Tchad. Des élections apaisées et transparentes sont indispensables pour garantir la stabilité du pays et le respect de la volonté du peuple.



L'atelier LEAD est organisé dans le cadre du projet d'appui au parlement et aux processus électoraux (PAPPE), mis en œuvre par le Centre européen d'appui électoral (ECES) et financé par l'Union européenne (UE). Le PAPPE vise à soutenir le processus de démocratisation au Tchad en renforçant les capacités des institutions démocratiques et des acteurs électoraux.



L'atelier réunit une trentaine de participants, dont des représentants de la Commission nationale électorale indépendante (CENI), des partis politiques, de la société civile, des médias et des forces de sécurité. Cette diversité de participants permettra de garantir une approche inclusive et représentative des différentes parties prenantes au processus électoral.



L'ouverture de cet atelier de formation témoigne de l'engagement des autorités tchadiennes et de leurs partenaires à organiser des élections démocratiques, inclusives et apaisées. Le renforcement des capacités des acteurs électoraux est un élément crucial pour atteindre cet objectif et contribuer à la consolidation de la démocratie au Tchad.



L'atelier LEAD s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion de la paix et de la bonne gouvernance au Tchad. En outillant les acteurs électoraux sur la gestion des conflits, cet atelier contribue à créer un environnement propice à des élections pacifiques et transparentes, essentielles pour le développement démocratique du pays.