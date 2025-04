TCHAD

Tchad : Renforcement des capacités des agents du Ministère de l’Environnement pour une meilleure protection de l'environnement

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Avril 2025

Les agents du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable participent à une retraite stratégique et à une formation de renforcement des capacités du 3 au 5 avril 2025 à Mara. Le lancement a été fait par le Secrétaire général, M. Koularambaye Koundja Julien. Cette initiative vise à doter les agents des outils nécessaires pour une planification efficace et une meilleure protection de l'environnement au Tchad.