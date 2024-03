Tchad : Renforcement des capacités des élèves et étudiants tchadiens grâce à une convention historique

L'école Thunderbird School of Global Management, classée première en commerce international et en innovation, est reconnue mondialement pour son excellence académique. Ce partenariat avec le Tchad offre une opportunité unique aux élèves et étudiants tchadiens d'accéder à un enseignement supérieur de haut niveau.



Le Premier Ministre, Dr Succès Masra, a saisi cette occasion lors de son séjour à Washington pour signer cette convention historique. Cela témoigne du fort engagement du gouvernement tchadien à investir dans l'éducation et à améliorer les compétences professionnelles des jeunes générations.



La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du Premier Ministre Dr Succès Masra, du Pr Landry Signé - Directeur Executif en charge du campus de Washington - ainsi que de Mme Kitoko Gata Ngoulou, Ambassadrice du Tchad à Washington. Cette collaboration témoigne également des excellentes relations diplomatiques entre les deux pays.



Grâce à cette convention, les élèves et étudiants tchadiens auront la possibilité d'accéder à des programmes académiques rigoureux dans différents domaines tels que le commerce international, la gestion globale ou encore l'innovation. Ils bénéficieront ainsi d'une formation adaptée aux besoins actuels du marché mondial.



Cette initiative contribuera sans aucun doute au développement économique et social du Tchad en formant une nouvelle génération de professionnels qualifiés. Elle permettra également aux jeunes tchadiens d'être compétitifs sur la scène internationale et favorisera leur employabilité tant au niveau national qu'à l'étranger.