Tchad : Renforcement des capacités des femmes rurales à Bébédjia en vue des élections à venir

Le renforcement des capacités des femmes rurales s'inscrit dans le cadre du projet de pouvoir économique des femmes, financé par l'ONG Swissaid. Les femmes sélectionnées dans les départements de la Nya et Nya-Pendé, par le Réseau des femmes en milieu rural, ont été formées sur l'importance des élections démocratiques, notamment les législatives et locales, ainsi que sur le rôle de la femme dans la gestion de la chose publique. Cette formation vise à encourager les femmes à s'engager activement dans les prochaines échéances électorales.



Nebinon Yvette, présidente du Réseau des femmes en milieu rural, a expliqué en détail l'objectif de ce renforcement des capacités. Selon elle, cette formation permettra de réduire l'écart de représentativité entre hommes et femmes et d'encourager les femmes à participer pleinement aux élections à venir.



De son côté, Baounoudji Parfait, premier adjoint au maire de Bébédjia, s'est félicité de cette initiative du Réseau des femmes en milieu rural. Il a souligné que ce renforcement des capacités aidera les femmes à mieux comprendre l'importance des prochaines élections. Il a également invité les femmes à sensibiliser leur entourage pour une compréhension claire et juste du processus électoral.



Le rôle de la femme dans la gestion de la chose publique et son engagement dans les activités politico-administratives ne nécessitent plus de démonstration aujourd'hui.