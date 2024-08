Tchad : Renforcement des capacités des membres de l'AFPAT sur l'élaboration d'un plan stratégique pour leur organisation

Selon Madame Didja Tchari Djibrilla, la responsable genre de l'AFPAT, cette formation est une opportunité pour les membres de se rassembler, d'explorer les fondements et les perspectives qui guideront leurs actions, et de se projeter dans le développement futur de l'organisation.



Madame Didja a souligné que la stratégie est bien plus qu'un simple plan d'action, c'est une vision partagée qui permet à l'organisation de s'orienter vers ses objectifs communs. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de s'adapter et d'anticiper les défis à venir.



Cet atelier a été conçu pour favoriser les échanges, stimuler la créativité et renforcer la cohésion autour des valeurs et des missions de l'AFPAT.



Pendant la formation, les participants auront l'occasion d'apprendre, de partager leurs expériences et de réfléchir ensemble sur les meilleures pratiques pour faire avancer l'organisation.



Madame Didja a remercié Expertise France pour son soutien et a encouragé tous les participants à prendre une part active aux discussions, à poser des questions et à apporter leurs idées, car chacun a un rôle crucial à jouer dans l'élaboration de la stratégie de l'AFPAT.