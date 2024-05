Tchad - Renforcement des capacités des prestataires de soins de santé dans la lutte contre le paludisme : un succès à Bongor

Pendant trois jours intensifs, les participants ont bénéficié d'une formation théorique et pratique complète, couvrant les dernières directives en matière de diagnostic, de traitement et de prise en charge des patients atteints de paludisme. Mme Zenaba Ahmat Nené, représentante du PNLP, a souligné l'importance de cette formation pour améliorer la qualité des soins et l'efficacité de la lutte contre le paludisme dans les régions ciblées.



Au-delà des apports techniques, la formation a également favorisé un riche échange d'expériences et de défis entre les participants. Ce partage de connaissances et de pratiques a permis aux prestataires de s'inspirer les uns des autres et d'identifier des solutions adaptées à leurs contextes spécifiques.



Forts de leurs nouvelles compétences et de leur engagement renforcé, les prestataires de soins de santé des provinces de Mayo Kebbi Est et Mayo Kebbi Ouest sont désormais mieux équipés pour combattre le paludisme et sauver des vies. Les acquis de cette formation devraient contribuer à améliorer la situation épidémiologique et à réduire l'impact de cette maladie sur les populations de ces régions.



Le PNLP réaffirme son engagement à soutenir le renforcement des capacités des prestataires de soins de santé à travers le pays. De telles initiatives de formation continue sont essentielles pour garantir une prise en charge efficace du paludisme et contribuer à l'amélioration de la santé des populations tchadiennes.