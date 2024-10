Tchad : Renforcement des compétences des parents et éducateurs pour lutter contre les violences basées sur le genre

Le ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé un atelier de formation de trois jours à Mongo, dans la province du Guéra. Cet événement, qui a rassemblé plus de 150 participants issus des Associations des Parents d'Élèves (APE), des Associations des Mères Éducatrices (AME) et des responsables pédagogiques, avait pour objectif de renforcer leurs compétences en matière de compétences de vie courante et de sensibilisation à la violence basée sur le genre.



La violence basée sur le genre est un fléau qui touche de nombreuses sociétés, y compris le Tchad. Au sein des établissements scolaires, elle peut avoir des conséquences désastreuses sur le bien-être et les apprentissages des élèves, en particulier des filles. C'est pourquoi il est essentiel de former les acteurs de l'éducation à la prévention et à la gestion de ces violences.



Cet atelier de formation avait pour objectifs de renforcer les compétences des participants en matière de compétences de vie courante, telles que la communication, la résolution de problèmes, la prise de décision et l'affirmation de soi. Sensibiliser les participants aux différentes formes de violence basée sur le genre et à leurs conséquences. Doter les participants d'outils pratiques pour prévenir et gérer les situations de violence au sein des établissements scolaires. Favoriser l'implication des parents et des éducateurs dans la lutte contre les violences basées sur le genre.



Selon Mme Fatimé Gattibé Tabo, Directrice du Développement de l'Éducation des Filles et de la Promotion du Genre, cet atelier a été un véritable succès. Les participants ont activement participé aux échanges et ont acquis de nouvelles connaissances et compétences. Ils sont désormais mieux outillés pour identifier les situations de violence, protéger les enfants et les adolescents, sensibiliser leur entourage sur les dangers de la violence basée sur le genre et collaborer avec les autorités compétentes pour lutter contre ce fléau.



Cet atelier marque une étape importante dans la lutte contre la violence basée sur le genre au Tchad. Il démontre l'engagement du ministère de l'Éducation Nationale et de l'UNICEF à promouvoir un environnement scolaire sûr et inclusif pour tous les élèves.



Les participants à cet atelier sont désormais des acteurs clés dans la lutte contre ce fléau. Ils pourront à leur tour sensibiliser leurs communautés et contribuer à créer un changement durable.



En investissant dans la formation des parents et des éducateurs, le Tchad pose les fondations d'un avenir plus sûr pour ses enfants. Cet atelier est un exemple concret de la volonté du pays de lutter contre la violence basée sur le genre et de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons.