Tchad: Renforcement des mesures sanitaires suite au retour des pèlerins de La Mecque

Des équipes médicales ont été déployées aux points d'entrée du pays pour effectuer des contrôles sanitaires rigoureux sur les pèlerins de retour. Ces contrôles comprennent la prise de température, le prélèvement de tests Covid-19 pour les cas suspects et la désinfection des bagages.



Les pèlerins sont également tenus de respecter un certain nombre de mesures préventives, telles que le port du masque et l'observation d'une période d'auto-isolement à leur domicile. Les autorités sanitaires assurent un suivi régulier de leur état de santé pour détecter rapidement d'éventuels cas de Covid-19.



Plus de mille pèlerins sont déjà rentrés au Tchad sans qu'aucun cas de Covid-19 n'ait été signalé pour le moment. Le coordonnateur national adjoint des actions de lutte contre la Covid-19, Abakar Lol Malloum, s'est montré rassurant quant à la situation sanitaire, soulignant l'efficacité des mesures mises en place par le gouvernement.



Malgré ces résultats encourageants, les autorités appellent à la prudence et à la poursuite du respect des gestes barrières. La surveillance sanitaire reste active et les équipes restent mobilisées pour faire face à toute éventuelle résurgence du virus.