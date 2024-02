Tchad - Renforcement des relations transfrontalières : le Président Mahamat Idriss Deby Itno reçoit le Premier ministre du Niger

Cette rencontre entre les deux dirigeants témoigne des relations étroites qui existent entre le Tchad et le Niger. Les dernières évolutions au Niger ainsi que l'approfondissement et la diversification des liens de coopération entre les deux pays ont été abordés lors des échanges.



L'un des sujets importants discutés lors de cette audience concerne la sécurité aux frontières communes. Le Tchad et le Niger font face à des défis sécuritaires similaires en raison de leur position géographique stratégique. Ils partagent une frontière commune qui nécessite une attention particulière pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région.



Les deux personnalités ont également souligné l'importance du renforcement des échanges économiques entre les deux pays. Le Niger dispose notamment d'un potentiel important dans les secteurs miniers et agricoles.



La présence du Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères et des Tchadiens de l'étranger, l'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif ainsi que les proches collaborateurs du Chef de l'État témoignent de l'intérêt accordé à cette rencontre par le gouvernement tchadien.