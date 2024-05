Tchad : Renforcement du Système d'Information et de Gestion Logistique des Produits de Santé

L'objectif principal de la réunion était de présenter et d'adopter le rapport de la réunion précédente, de présenter l'état de rapportage des données du SIGL du premier trimestre et de suivre les activités relatives au SIGL. Le Dr Albechir Abakar Souleymane, responsable de l'unité de gestion logistique, a présenté les données sur les antipaludiques et les produits de santé sexuelle collectées auprès de 23 délégations provinciales sanitaires et leurs districts.



Le Dr Ayoub Moussa Abderamane a souligné l'importance du SIGL pour le contrôle des produits pharmaceutiques, l'approvisionnement, la distribution, la qualité, la traçabilité et la protection des patients. Il a rappelé la nécessité de renforcer la chaîne d'approvisionnement et de distribution afin de garantir la disponibilité des produits de santé de qualité dans tout le pays.



Le Directeur Général Adjoint a salué les efforts des pharmacies provinciales d'approvisionnement et a exhorté les autres provinces à utiliser les outils physiques mis à disposition par les partenaires pour permettre aux points focaux d'envoyer les données à temps. Il a également annoncé que sept provinces ont été formées pour mener à bien leur mission dans le cadre du SIGL.



Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts continus du Ministère de la Santé Publique du Tchad pour améliorer la gestion des produits de santé et garantir l'accès des populations à des médicaments de qualité. Le SIGL joue un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif en fournissant des données fiables et en permettant une meilleure prise de décision.