Tchad : Renforcement du dépistage du VIH à Lomé

L'atelier visait à identifier les obstacles au dépistage du VIH et à développer des solutions pour accroître la couverture du dépistage, en particulier dans les populations clés.



L'accent a également été mis sur le renforcement des mécanismes de lien vers les soins pour les personnes dépistées séropositives, afin qu'elles puissent accéder rapidement au traitement et aux services de soutien.



Les participants ont discuté de l'adoption et de la mise en œuvre des nouvelles directives mondiales de l'OMS sur le dépistage du VIH et le lien aux soins, publiées en 2024.



Des discussions ont eu lieu sur l'identification d'approches innovantes et de solutions concrètes pour améliorer la prestation et la couverture des services de dépistage du VIH, y compris dans le contexte de l'intégration du dépistage avec d'autres services de santé.



Enfin, l'atelier a permis aux pays participants d'élaborer des stratégies nationales pour adapter efficacement leurs services de dépistage et de lien aux soins afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'initiative "Triple élimination" (zéro nouvelle infection au VIH, zéro décès lié au sida et zéro discrimination) et à la prestation de services intégrés pour un impact positif sur la santé des populations.

Participation du Tchad :



Le Tchad a joué un rôle actif dans cet atelier, en participant notamment à un panel de discussions sur la transition vers l'algorithme à trois tests et la phase post-étude de validation au Tchad. Cette participation témoigne de l'engagement du pays à renforcer la lutte contre le VIH et à garantir un accès universel au dépistage et au traitement pour toutes les personnes.



L'atelier de Lomé a été une occasion précieuse pour les pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Océan Indien de partager leurs expériences, d'identifier les bonnes pratiques et de développer des stratégies concrètes pour améliorer le dépistage du VIH et l'accès au traitement. Le Tchad, en participant activement à cet atelier, a réaffirmé sa volonté de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative "Triple élimination" et de mettre fin à l'épidémie de VIH d'ici 2030.