Tchad: Renforcement du financement basé sur les performances dans le système de santé

M. Guidaoussou a débuté la réunion en félicitant l'équipe sortante, dirigée par Dr. Reougalaou Doundo, pour le travail remarquable accompli durant son mandat. Il a ensuite prodigué des conseils avisés à la nouvelle équipe, soulignant l'importance de s'approprier l'ensemble des interventions en cours, notamment le paquet d'activités du FBP.



Afin d'assurer un suivi efficace des activités, le Secrétaire Général a instruit la nouvelle équipe d'organiser des réunions mensuelles de coordination pour faire le point sur la mise en œuvre des programmes. Des réunions bimensuelles sont également prévues pour examiner toutes les requêtes reçues, en veillant à ce qu'aucune ne soit laissée en suspens.



Par ailleurs, une réunion bilan sera organisée dans les prochains mois pour évaluer les deux années d'activités de l'ancienne équipe. Cette évaluation permettra de tirer des leçons et d'identifier les bonnes pratiques à perpétuer pour la continuité de la mission de la CTN.



Prenant la parole, le Coordonnateur Technique National sortant, Dr. Raougalou Ndoudo, a tenu à remercier l'ensemble des parties prenantes pour leur contribution précieuse à la réussite des activités de la coordination. Il a exhorté les membres de la CTN à maintenir leur engagement et à collaborer étroitement avec la nouvelle équipe pour l'aider à accomplir sa mission avec succès.



Le nouveau Coordonnateur, M. Youssouf Annadif, a quant à lui souligné le rôle crucial que joue la CTN en tant que bras technique du FBP. Il a appelé ses collègues à faire preuve de disponibilité, de collaboration et de compétence pour mener à bien leur mission.



Le représentant de la Banque Mondiale à la réunion, M. Koffi Amponsha, a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir le gouvernement tchadien dans ses efforts de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Il a mis l'accent sur l'importance du transfert de compétences aux acteurs nationaux pour une appropriation durable du programme FBP.