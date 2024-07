Tchad : Renforcement du partenariat entre le Ministère de la Santé et l'UNICEF pour la vaccination

Dr. Leonard a souligné le rôle crucial du Ministère de la Santé en tant que partenaire privilégié de l'UNICEF dans le domaine de la santé infantile, en particulier en ce qui concerne la vaccination. Elle a réitéré l'engagement de l'UNICEF à appuyer les efforts du Tchad pour atteindre les objectifs de vaccination et à garantir que tous les enfants aient accès à des vaccins de qualité.



L'UNICEF apporte une expertise technique et un soutien financier considérables au Tchad pour la mise en œuvre de programmes de vaccination efficaces. L'organisation joue un rôle clé dans l'approvisionnement en vaccins, la formation du personnel de santé et la sensibilisation des communautés à l'importance de la vaccination.



Les discussions ont porté sur l'identification des obstacles et des défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes de vaccination et sur la recherche de solutions pour fluidifier les processus et optimiser les résultats. Les deux parties ont également convenu d'explorer des possibilités de collaboration technique et d'échanges d'expertises pour renforcer l'efficacité des interventions.



Le ministre Abderahim a réitéré l'engagement du Ministère de la Santé à collaborer étroitement avec l'UNICEF pour booster les activités vaccinales et atteindre les objectifs fixés. Il a plaidé pour la désignation d'un point focal au sein de son département afin de faciliter la communication et d'accélérer la mise en œuvre des actions conjointes.



Le ministre a également encouragé les techniciens du Ministère de la Santé et ceux de l'UNICEF à multiplier les rencontres et les échanges pour renforcer la coordination et le pragmatisme des actions entreprises.



Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat entre le Ministère de la Santé Publique et l'UNICEF pour l'amélioration de la couverture vaccinale au Tchad et la santé des enfants.