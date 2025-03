Tchad : Renforcement du sentiment national au Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat

Ajustement des Horaires de Travail En raison du mois de Ramadan, les horaires de travail ont été ajustés. Les employés débuteront leur journée à 7 heures et termineront à 15 heures, permettant ainsi de concilier les obligations professionnelles et les pratiques religieuses.

Ce moment de célébration et d'ajustement témoigne de la dynamique sociale et culturelle au Tchad, tout en respectant les valeurs traditionnelles et religieuses de la population.