Tchad : Renforcer la communication pour une meilleure couverture vaccinale

Un atelier de formation de cinq jours a débuté ce matin à Bakara, réunissant des formateurs, des points focaux et des délégués provinciaux chargés de l'information, de la communication et de l'éducation. L'objectif de cette formation est de renforcer leurs capacités en matière de communication pour le changement social et comportemental, afin d'améliorer la couverture vaccinale contre la poliomyélite et les autres maladies infantiles.





Lutter contre les fausses informations et renforcer la confiance



Face aux défis posés par la faible couverture vaccinale, cet atelier s'avère crucial. Les participants apprendront à élaborer des messages clairs et convaincants pour sensibiliser les communautés à l'importance de la vaccination. Ils seront également outillés pour identifier et réfuter les fausses informations qui circulent souvent sur les réseaux sociaux et qui peuvent semer le doute dans l'esprit des parents.





Le Dr Claude Monj, représentant de l'UNICEF, a souligné l'importance de cette formation : "Pour atteindre nos objectifs en matière de vaccination, il est essentiel de disposer de communicateurs efficaces sur le terrain. Cette formation leur donnera les outils nécessaires pour relever les défis et renforcer la confiance des populations dans les vaccins."





Des causes multiples à la faible couverture vaccinale



Le directeur général de la Santé Publique, Dr Yam-madji Aliace, a rappelé que la faible couverture vaccinale est due à plusieurs facteurs, notamment la qualité insuffisante des services de vaccination et une demande insuffisante de la part des communautés. "Cette formation est une étape importante pour améliorer la qualité de nos services et renforcer la demande en matière de vaccination", a-t-il déclaré.





Les enjeux de la vaccination



La vaccination est un outil essentiel pour protéger les enfants contre des maladies graves et parfois mortelles. Elle contribue à renforcer le système immunitaire et à protéger les communautés. Cependant, de nombreux défis persistent, notamment la résistance aux vaccins, l'accès limité aux services de santé dans certaines régions et la propagation de fausses informations.





Un investissement pour l'avenir



En investissant dans la formation de ses agents, le Tchad démontre sa volonté de renforcer son système de santé et de protéger la santé de ses enfants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés à l'échelle mondiale pour éradiquer la poliomyélite et améliorer la couverture vaccinale.