Tchad : Réorganisation du parti Les Transformateurs après la condamnation de Succès Masra





Face à la condamnation de son leader, le parti a opté pour une direction collégiale afin d'assurer la continuité de son projet politique. Succès Masra a personnellement travaillé à cette réorganisation. Le doyen Bedoumra Kordjé a été désigné comme conseiller stratégique senior et Vice-Président. Son expérience est jugée essentielle pour traverser cette période difficile. Le parti insiste sur le fait que l'ensemble du projet politique est maintenu, adapté aux défis actuels.





La direction collégiale, qui inclut les Vice-Présidents, le Secrétaire Général et d'autres membres du bureau, est pleinement opérationnelle. Le rôle de la Vice-Présidente Hoinaty Moh-Ndomal Claudia, en charge de l'engagement et du leadership féminin, est également mis en avant.





Le parti, qui considère la condamnation de son président comme injuste et politiquement motivée, appelle ses militants à rester mobilisés.