POLITIQUE

Tchad : Réorganisation du parti Les Transformateurs après la condamnation de Succès Masra


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 17 Août 2025


Le parti politique Les Transformateurs a mis en place une réorganisation interne après la condamnation de son président, Succès Masra, à 20 ans de prison ferme le 9 août 2025. Un document interne du 16 août 2025, signé par le secrétaire général Dr. Tog-yeum Nagorngar, détaille les nouvelles orientations stratégiques et organisationnelles.


  Face à la condamnation de son leader, le parti a opté pour une direction collégiale afin d'assurer la continuité de son projet politique. Succès Masra a personnellement travaillé à cette réorganisation. Le doyen Bedoumra Kordjé a été désigné comme conseiller stratégique senior et Vice-Président. Son expérience est jugée essentielle pour traverser cette période difficile. Le parti insiste sur le fait que l'ensemble du projet politique est maintenu, adapté aux défis actuels.

 
La direction collégiale, qui inclut les Vice-Présidents, le Secrétaire Général et d'autres membres du bureau, est pleinement opérationnelle. Le rôle de la Vice-Présidente Hoinaty Moh-Ndomal Claudia, en charge de l'engagement et du leadership féminin, est également mis en avant.

 
Le parti, qui considère la condamnation de son président comme injuste et politiquement motivée, appelle ses militants à rester mobilisés.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
