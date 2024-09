Tchad : Reprise des travaux de construction du pont à double voies sur le fleuve Chari

Le Directeur des voiries urbaines, Hassan Hayar Adam, s'est rendu sur le chantier pour constater l'avancement des travaux. Il a inspecté les différentes parties ferraillées du tablier et le coffrage des voussoirs, en compagnie du chef de mission, Imed Baccouch.



Avancements notables

Actuellement, les équipes de contrôleurs, techniciens et ouvriers s'activent au coulage d'une section du tablier, avec un objectif de couler environ 1130 m³ de béton.



Importance du suivi

La construction de ce pont nécessite un suivi rigoureux, et la remobilisation de la mission de contrôle est essentielle pour garantir la qualité des travaux.



Indemnisation et libéralisation de la voie

Concernant l'accès au pont du côté de Walia, le décaissement des fonds par l'État pour indemniser les personnes affectées par l'emprise de la route marque une avancée significative. Cela témoigne de l'engagement du Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, pour l'achèvement de cet ouvrage, qui améliorera la mobilité des citadins.



Conclusion

La poursuite de ce projet est une priorité pour le gouvernement, et son achèvement contribuera à la fluidité des déplacements dans la région. La reprise des travaux du pont à double voies au Tchad est une excellente nouvelle pour le pays. Ce projet, soutenu par une forte volonté politique et un suivi rigoureux, est appelé à transformer le paysage urbain de Ndjamena et à améliorer la qualité de vie de ses habitants.