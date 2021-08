Tchad : "République Debout" appelle à une demi-journée de silence et de méditation

La plateforme citoyenne République Debout a annoncé jeudi l'organisation d'une journée de silence et de méditation prévue demain, vendredi 13 août 2021, au Centre de santé "La famille militaire" au quartier Kamnda de N'Djamena.



L’idée est d’appeler le peuple tchadien à la réflexion sur les maux qui gangrènent le tissu social, économique et politique, tout en observant une demi-journée sans téléphones, avec les lieux de fréquentation fermés de 6h à 12h.



Le coordonnateur de "République Debout", Israël Reounodji et le porte-parole Badigue Serge expliquent que ce silence vise à "toucher le coeur" des autorités pour "changer de mentalité et être à l'écoute de la population pour un Tchad meilleur et prospère".



Des associations et personnalités ont appelé à suivre cet appel. Il s'agit notamment de l’Association tchadienne des filles pour la lutte contre la pauvreté (ATFLP), l’Alliance nationale pour l’éducation au Tchad (ANET) et le leader politique Yaya Dillo Djerou.