Tchad : Restitution de la mission du Fonds Mondial

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds Mondial auprès du Tchad, Mark Taylor, a présenté le rapport de cette mission qui a travaillé avec les autorités nationales, les partenaires et les acteurs de la santé sur les demandes de subventions de financement pour lutter contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme.



Selon Mark Taylor, le secrétariat du Fonds Mondial a approuvé les recommandations du comité technique d'examen pour ces demandes de financement. Les prochaines étapes consistent à soumettre les demandes au bureau exécutif du Fonds Mondial à Genève pour validation finale.



Le Ministre Abdelmadjid Abderahim a exprimé sa reconnaissance au Fonds Mondial pour son appui conséquent dans le secteur de la santé et a demandé à son équipe de travailler avec courage et abnégation pour relever les défis.



Il a souligné que les plus hautes autorités du pays accordent une grande importance au secteur de la santé et que le Président de la République suit personnellement les activités dans ce domaine.



Le Ministre a adressé ses remerciements aux partenaires pour leur soutien et a assuré de la disponibilité des cadres de son département à œuvrer sans relâche pour le bénéfice de la population.