Tchad - Restitution des victimes de Hissein Habré : Le Tchad paiera sa part ce vendredi (Présidence)

La rencontre a eu lieu en présence du Ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, du Secrétaire d'État à la Justice et aux Droits Humains, Dr Sitack Yombatina Béni, ainsi que leurs collaborateurs. Le Chef de l'État a ordonné au Ministre des Finances de mettre à disposition des victimes la quote-part du Tchad dès ce vendredi 23 février 2024.



Les responsables des trois associations ont exprimé leur sentiment d'inachevé tant qu'ils ne sont pas indemnisés. Ils ont humblement demandé au Président Mahamat Idriss Deby Itno de les réhabiliter conformément aux résolutions issues du Dialogue National Inclusif et Souverain.



Huit ans après le verdict prononcé par la Chambre Africaine Extraordinaire à Dakar, les 7 396 victimes attendent désormais les 82 milliards FCFA promis par l'Union Africaine à travers le Fonds Fiduciaire. Pour voir les choses plus clairement, elles se sont engagées à se rendre dans la capitale éthiopienne.



C'est avec cette annonce du Chef d'État et leur désir ardent que Hissein Habré soit réhabilité que les victimes ont pris congé. Elles croient en effet aux vertus du pardon qui apporte la paix et permettent de surmonter colère, amertume et désir vengeance.