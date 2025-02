Tchad : Retour du Chef de l'État de Ouagadougou

Durant son séjour, le Chef de l'État a participé à la cérémonie d’ouverture de la 29e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO). Cette édition, placée sous le thème « Cinéma d'Afrique et identités culturelles », a vu le Tchad être honoré en tant que pays invité d'honneur.



À son arrivée à l’aéroport international Hassan Djamous, le Président a été accueilli par le Premier Ministre, Ambassadeur Allah-Maye Halina, le Chef d'État-major Général des Armées 1er Adjoint, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, ses proches collaborateurs et Mme le Maire de la ville de N’Djaména.