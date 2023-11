Tchad / Retrait des cartes d’électeur : Le Président de la transition prêche par l'exemple

Le Président de Transition « a retiré ce matin, sa carte d’électeur donnant ainsi le coup d’envoi officiel de l’opération de distribution des cartes d’électeurs, prélude au référendum constitutionnel », a annoncé la présidence.



Selon la même source, c’est « dans cette perspective et en application des dispositions du décret du 07 novembre 2023, portant convocation du corps électoral » que le Président de Transition « a fait ce vendredi, 17 novembre 2023, le déplacement du bureau où il s’est fait enrôler pour retirer sa carte d’électeur » « au quartier Djambal-Gato dans la commune du 2ème arrondissement municipal de la capitale », Ndjamena.



Pour accompagner le Chef de l’Etat dans ce périple, il y avaient des membres du Gouvernement, ceux de la Commission Nationale chargée de l’Organisation du Référendum Constitutionnel (CONOREC), la Déléguée Générale du Gouvernement auprès de la Commune de N’Djaména, Maire de la Ville, quelques Conseillers Nationaux de Transition, Maires des Communes et proches collaborateurs du Président de la transition.



Après ce geste exemplaire du Président de la transition, « les Tchadiens de l’intérieur et de l’extérieur, inscrits sur les listes électorales, sont désormais invités à sortir massivement retirer leurs cartes d’électeurs pour se prononcer librement sur le projet de constitution le 17 décembre prochain », a plaidé la présidence.



Le dimanche 17 décembre 2023, les Tchadiens de deux sexes, inscrits sur les listes électorales seront consultés par voie référendaire en vue de l’adoption de la nouvelle loi fondamentale, une étape clé pour le retour du Tchad à la normalité constitutionnelle.