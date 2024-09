Tchad : Rétrocession des infrastructures hydrauliques de Laï à la Société tchadienne des eaux (STE)

La rétrocession est un soulagement pour les habitants de Laï, qui attendent une amélioration du service d'approvisionnement en eau. Le maire de Laï, Saou Dono Robert, a exprimé sa gratitude envers les autorités nationales pour cette initiative, soulignant l'importance des infrastructures pour le bien-être de la communauté.



Mahamat Younous Djibrine, directeur général adjoint de la STE, a rassuré les citoyens quant à la gestion future de ces installations. Il a également souligné l'importance de la participation de la population pour la pérennisation de ces services, notamment en s'acquittant de leurs factures.



Les infrastructures comprennent : Capacité : 200 m³, trois forages (F1 et F2, tubage 200 mm, actuellement non opérationnels ; F3, fonctionnel avec un groupe électrogène de 18,5 kVA), deux groupes électrogènes de 6 kVA et 25 bornes fontaines et 420 clients, dont 220 actifs.



La cérémonie s'est conclue par une visite des installations et la signature d'un procès-verbal, marquant ainsi un nouveau chapitre pour la gestion de l'eau potable à Laï.