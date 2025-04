Tchad : Réunion de suivi et évaluation à la commune de Mao

L'objectif principal de cette réunion était :

Évaluer les activités réalisées durant le mois passé.

Muter certains agents au sein des différents services de la commune.

Échanger sur des stratégies visant à renforcer la collaboration entre les services de la commune de Mao.

En ouverture de la réunion, Mme Moutta a remercié le personnel pour leur engagement et les efforts fournis durant le mois écoulé. Elle a ensuite présenté un aperçu général des activités réalisées par les participants.Elle a exhorté les agents collecteurs à collaborer étroitement avec les polices municipales sur le terrain pour intervenir en cas de besoin. Par ailleurs, elle a appelé à doubler les efforts pour améliorer la collecte de fonds et le bien-être de la population.Mme Moutta a souligné que le renforcement du personnel est une priorité pour créer une synergie d'action au sein de la commune. Elle a également annoncé que ces réunions se tiendront à la fin de chaque mois pour suivre et évaluer les activités réalisées et ainsi mieux avancer.