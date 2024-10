Tchad : Réunion ministérielle sur la répression des cigarettes illégales

Lors de l'ouverture de la réunion, Dr Dabsou Guidaoussou, Secrétaire général du ministère, a souligné l'ampleur du problème : « le tabac est un véritable fléau, causant la mort d'un consommateur sur deux. Notre priorité est claire : protéger les citoyens en appliquant strictement les lois en vigueur. »



Il a également mis en avant l'urgence d'agir face à la prolifération des cigarettes illégales, qui sont souvent vendues sans respecter les normes d'étiquetage et de conditionnement, exposant ainsi les consommateurs à des risques graves pour leur santé.



Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le tabac est responsable d'un décès sur dix dans le monde. Le Tchad a ratifié la Convention-cadre de lutte antitabac (CCLAT) en 2006 et le protocole contre le commerce illicite des produits du tabac en 2018. L'arrêté n°420 de 2020 régit également l'étiquetage des produits du tabac. Malgré cela, le marché tchadien est inondé de cigarettes illégales, introduites par le biais de trafics clandestins.



La réunion a rassemblé des représentants de plusieurs ministères, notamment ceux des Finances, du Commerce et de l'Intérieur, ainsi que des membres de la Police sanitaire. Dr Dabsou Guidaoussou a souligné l'importance de la collaboration intersectorielle : « il ne s'agit pas seulement d'une question de santé publique, mais aussi de fiscalité et de sécurité. »



Les participants ont discuté des moyens d'améliorer les descentes sur le terrain pour lutter efficacement contre les points de vente illicites et les réseaux de distribution clandestins. Des actions coordonnées seront mises en œuvre pour endiguer ce fléau, protéger les populations et renforcer le cadre réglementaire.



Cette réunion ministérielle marque un pas significatif dans la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac au Tchad. Grâce à une approche multisectorielle, le gouvernement espère mettre fin à la vente de cigarettes illégales, protégeant ainsi la santé des citoyens et garantissant le respect des lois en vigueur.