Tchad : Réunion sécuritaire dans la province du Batha

Étaient présents le Secrétaire Général de la Province (SGP), le Préfet, le Sous-préfet, le Maire, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité.



La réunion a permis d'évaluer l'état de la sécurité, d'identifier les enjeux actuels et de discuter des besoins en ressources humaines et matérielles.



Le gouverneur a donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité pour lutter contre les bandits de grand chemin et assurer la sécurité des citoyens.



Il a également lancé un appel à la population, les encourageant à signaler toute personne suspecte. Cet engagement citoyen est essentiel pour une surveillance collective et la prévention de la délinquance.



Le gouverneur a souligné que la responsabilité de la sécurité doit être partagée entre les autorités et la communauté. Adopter une attitude vigilante et solidaire est indispensable pour construire un avenir meilleur.



Après la réunion, le gouverneur a effectué une descente dans les grandes artères de la ville d'Ati pour constater l'état des routes. Il a demandé à la commune de faire des recommandations rapidement afin de remonter l'information aux autorités compétentes pour trouver des solutions aux préoccupations de la population.



Cette initiative vise à améliorer la sécurité et les conditions de vie des habitants de la province du Batha, renforçant ainsi la collaboration entre les autorités et la communauté.