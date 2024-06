Tchad - Roundtable des Femmes d'Impact : Un Événement Majeur pour Promouvoir l'Autonomisation des Femmes

Mme Nicole Ndoubayo, Présidente du Comité d'Organisation, a souligné l'objectif principal de la Table Ronde : créer un espace inclusif propice au dialogue et à l'échange entre les femmes leaders et entrepreneures. Ce cadre privilégié permettra d’aborder les défis spécifiques rencontrés par les femmes dans leurs domaines respectifs, partager des expériences et des leçons apprises afin d'inspirer et de guider les autres et élaborer des stratégies collaboratives pour renforcer la présence et l'impact des femmes dans le paysage socio-professionnel.



La Table Ronde vise également à établir un cadre stratégique pour que les femmes leaders et entrepreneures puissent consolider leur rôle et leur influence au sein de la société et remodeler le paysage socio-professionnel à leur avantage.



Les sessions plénières de la Table Ronde seront articulées autour de thématiques essentielles pour l'autonomisation des femmes, notamment l'entrepreneuriat et le leadership féminin, la gestion financière, les stratégies de réseautage pour les femmes leaders et le commerce et l'innovation.

Des Résultats Tangibles pour un Impact Durable



La Table Ronde des Femmes d'Impact escompte des résultats tangibles et durables, tels qu’inspirer les participantes à prendre des initiatives audacieuses dans leurs domaines respectifs, développer des stratégies concrètes pour surmonter les obstacles professionnels et établir un réseau de soutien robuste pour faciliter l'accompagnement mutuel entre femmes entrepreneures et leaders.



La Table Ronde des Femmes d'Impact s'inscrit dans un mouvement global visant à promouvoir l'égalité des chances et à valoriser le rôle crucial des femmes dans le développement socio-économique. En encourageant le dialogue, la collaboration et le partage de connaissances, cet événement contribue à paver la voie vers un avenir plus inclusif et équitable pour tous.



La Table Ronde des Femmes d'Impact représente une initiative porteuse d'espoir pour les femmes du Cameroun et d'ailleurs. En réunissant des leaders inspirantes et des entrepreneures dynamiques, cet événement a le pouvoir de catalyser le changement et de promouvoir l'autonomisation des femmes dans tous les secteurs de la société.