Tchad-Royaume Uni : le diplomate britannique fait ses adieux au chef de l’État Juste après le diplomate

Juste après le diplomate allemand, le président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a accordé une audience à l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Ross Matthews.



Arrivé en fin de mission, le diplomate britannique a fait ses adieux au chef de l’Etat. En retour le Président de la République a loué son engagement sans faille dans la densification de la coopération entre le Tchad et le Royaume-Uni.



Vingt-trois ans de carrière diplomatique dont plus d’une année passée au Tchad en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Ross Matthews franchit pour la dernière fois, ce 05 août 2025, les marches du palais Toumaï pour dire ses adieux au président de la République.



Durant son service au Tchad, Ross Matthews a été un acteur de premier plan dans l’accroissement de la coopération entre Londres et N’Djamena avec la visite au Tchad de plusieurs personnalités britanniques. Pour avoir contribué à tonifier les relations bilatérales, le chef de l’Etat Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno l’a vivement félicité.



Le diplomate britannique est appelé à rejoindre Londres pour servir au sein de son Ministère d’origine : les Affaires étrangères.