Tchad – Russie : Signature d'un mémorandum d'accord tripartite

Cet accord vise à faciliter l’octroi de visas aux participants de la 5ème édition du Forum des étudiants tchadiens à l’étranger. Selon l’UGESTR&CEI, cette étape représente une avancée significative dans l'organisation du forum, en garantissant une coordination efficace avec les autorités locales et un processus d'octroi des visas par le gouvernement russe.



Contexte et Importance

Le soutien de la Russie au Tchad se manifeste à travers cette initiative, qui renforce la coopération entre les gouvernements tchadien et russe. L'accord répond à une demande d'inclusion d'une entité juridique russe dans le comité d'organisation du forum, recommandée par le Ministère russe des affaires étrangères.



Impacts et Perspectives

Le soutien russe est perçu comme un encouragement pour la participation du Tchad au seizième sommet des BRICS prévu à Kazan en octobre. Les relations entre les deux pays se sont intensifiées, notamment depuis la visite du président Déby à Moscou, avec des accords signés dans divers domaines, tels que l'éducation et la santé.



Adam Béshir Mahamoud, ambassadeur du Tchad en Russie, a également annoncé des projets pour ouvrir un centre culturel et éducatif en Russie, renforçant ainsi les liens culturels entre les deux nations. Actuellement, plus de 600 étudiants tchadiens étudient en Russie, et l'ouverture de ce centre devrait faciliter leur intégration.



Initiatives Éducatives et Collaboration Future

Le Tchad prévoit d'annuler les visas d'entrée pour les citoyens russes d'ici fin 2024. Cette politique, associée à la mobilisation de la jeunesse tchadienne, devrait contribuer à renforcer les relations entre le Tchad et la Russie.



Conclusion

La coopération entre le Tchad et la Russie, en particulier dans le domaine de l'éducation, est en pleine expansion. Les experts estiment que cette dynamique pourrait positionner le Tchad comme un candidat potentiel au bloc BRICS dans un avenir proche, favorisant ainsi son développement économique et ses partenariats internationaux.