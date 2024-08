Tchad : SDEDNOS répond à l'appel des sinistrés du 8ème arrondissement

En réponse à l'appel de solidarité du gouvernement tchadien après de fortes précipitations à N'Djamena et dans d'autres provinces, l'ONG Solidarité et Développement Durable Nord-Sud (SDEDNOS) a organisé une distribution d'assistance d'urgence.



Actions de SDEDNOS

Le dimanche 18 août 2024, l'ONG a remis des kits alimentaires et hygiéniques aux sinistrés du bassin de rétention d'eau au quartier Ndjari Dar Es Salam dans le 8ème arrondissement. Ce bassin, suite aux pluies torrentielles, a débordé, engloutissant plusieurs habitations environnantes.



Appels à l'Aide

Zara Ahmat Koulga, Coordinatrice de projets à SDEDNOS, a lancé un appel aux personnes de bonne volonté pour apporter leur soutien aux victimes des inondations. Elle a souligné la vulnérabilité de ces sinistrés qui nécessitent protection et assistance.



Abrass Mahamat, Représentant résident de SDEDNOS au Tchad, a invité d'autres organisations à se rendre sur le terrain pour constater la situation des sinistrés et à contribuer à leur aide. Il a également exhorté à étendre cette initiative à d'autres arrondissements et provinces, face aux conditions difficiles engendrées par les récentes intempéries.