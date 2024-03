Tchad - SENAFET : Un hommage aux femmes détenues à la maison d'arrêt de Klessoum

Lors de son allocution, la présidente de l’organisation a souligné l’importance de la sensibilisation et de l’engagement continu en faveur des droits des femmes en milieu carcéral. Elle a exprimé sa gratitude envers les autorités, notamment le Président de la Transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, pour leur soutien et leur attention portée à la cause des femmes détenues.



Un appel vibrant a été lancé pour une meilleure représentation des femmes dans l’administration pénitentiaire, mettant en lumière les disparités persistantes dans les postes de direction. Malgré les progrès, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir l’égalité des chances et la diversité dans tous les aspects de la vie en détention.



Le discours du Secrétaire d’État a également annoncé des mesures visant à accélérer les procédures judiciaires pour certaines prévenues. De plus, il a remis un modeste cadeau symbolique en signe de solidarité et de reconnaissance envers les femmes détenues.