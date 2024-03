Tchad : SENAFET, ouverture de la 2ème édition du forum des femmes vivant en milieu rural

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET), le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a ouvert ce 04 février 2024, la deuxième édition du forum national des femmes vivant en milieu rural.



Ces assises sont placées sous le thème : « Rôle des femmes dans les chaînes de valeurs à l’ère de la 5ème République ».



L'objectif visé au cours de cette journée, est de mener des réflexions sur les stratégies et les actions à mener, afin d'inciter sur l'autonomisation des femmes rurales, à travers des activités agricoles et des activités génératrices de revenus.



Il faut rappeler que ce forum se tient du 04 au 06 février 2024. Pendant ces trois jours, les femmes seront mises à profit pour, non seulement renforcer les capacités du cadre de concertation, mais aussi faire un bilan du cadre de concertation depuis sa mise en place.



Enfin, il s’agit d’évaluer les recommandations du premier forum et en tirer des leçons, afin de proposer des perspectives.