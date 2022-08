Tchad/ SHTgate : inquiète, la famille du DG d'Orabank fait appel aux autorités maliennes

Inquiète, la famille de Mamadou Bass a interpellé les autorités de la transition malienne, à travers une lettre officielle, pour intervenir en faveur de sa libération.



Des correspondances ont été adressées aux autorités de la transition maliennes notamment au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et celui des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine, Alhamdou Ag Ilyene. Le premier ministre, Choguel Kokalla Maïga a été saisi afin d’expliquer la situation de détention de Dr. Mamadou Bass à N'Djamena.



À ce jour, aucun membre de la famille n’a eu accès à Mamadou Bass. Sa famille dit ignorer ses conditions de détention, son état de santé et les faits qui lui sont reprochés.



“Nous avons échangé avec l’ambassade du Mali au Tchad depuis le 28 juin 2022, mais nous n’avons à ce jour aucun retour favorable de l’ambassade. C’est pourquoi, nous tenions par la présente à attirer votre attention, en tant que ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans l’espoir que l’État du Mali nous assiste pour faire toute la lumière sur la situation et contribuer à la libération de Monsieur Mamadou Bass, qui n’a rien à se reprocher et dont le parcours à la tête de multiples établissements bancaires à travers le monde et ses performances actuelles à la tête d’Orabank honorent tout le Mali”, selon la lettre de famille Mamadou Bass.



Au Tchad, l'opinion publique ignore également ce qui est reproché avec exactitude au directeur général d'Orabank Tchad, Mamadou Bass. Récemment, une source au sein du parquet a indiqué à Alwihda Info qu'une déclaration sera faite au moment venu sur cette affaire qui est actuellement entre les mains des services de renseignement.



La semaine dernière, l'ex-secrétaire particulier du chef de la transition, Idriss Youssouf Boy, également impliqué dans cette affaire, a bénéficié d'une liberté provisoire dans l'attente du jugement.