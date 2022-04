Tchad : SOS SAHEL International France (SOSSIF) recrute un(e) Spécialiste en Infrastructures Rurales (H/F) à Arada

Dans le cadre du Projet de développement local et d'adaptation aux changements climatiques (ci-après, le projet "ALBIÄ"), l'ONG internationale SOS SAHEL International France (SOSSIF), intervenant depuis plus de 45 ans au Sahel pour améliorer les conditions de vie des communautés rurales les plus vulnérables en mettant en oeuvre des projets de développement dans les 11 pays de la bande sahélienne dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, de la gestion des ressources naturelles, des filières de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'appui à la maîtrise d'ouvrages des collectivités locales, recrute un(e) Spécialiste en Infrastructures Rurales (H/F) à Arada, Région du Wadi Fira, Tchad.



La mission du Spécialiste en Infrastructures Rurales (H/F) se déroulera en cohérence avec le plan stratégique du groupe SOS SAHEL et consistera principalement à veiller à l'assurance qualité des infrastructures à réaliser dans le cadre du projet. Il/Elle interviendra depuis la conception des ouvrages jusqu'à leur livraison finale. Il/Elle veillera à l'adéquation des ouvrages proposés avec les besoins locaux afin de garantir leur durabilité et leur impact.



Il/Elle travaillera en étroite collaboration avec le Pôle Gestion des Connaissances de SOS SAHEL afin d'apporter ses compétences, en fonction des besoins, aux opérations globales de SOS SAHEL et au développement de son portefeuille de programmes.



Le poste est basé à Arada avec de nombreux déplacements sur le terrain.



Les activités principales, qualification, expériences, compétences et modalités requises sont mentionnées dans l'annonce de recrutement ci-dessous. Il s'agit d'un CDD d'un an (renouvelable selon atteinte des objectifs) avec une date de démarrage dès que possible. Le dossier complet est à envoyer avant le 15 avril 2022 (CV et LM uniquement par email) à l'adresse suivante : recrutement2022.sossahel@gmail.com.



Seules les candidatures présélectionnées seront contactées. Des compléments de dossier pourront être demandés aux candidats après pré-sélection.



SOS SAHEL International France se réserve le droit de clore le recrutement avant la date limite si un nombre suffisant de candidatures pertinentes aura été reçu avant cette date.