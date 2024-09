Tchad : STUDIRIUM lance le processus de numérisation du système éducatif

Cette initiative vise à moderniser et améliorer l'accès à l'éducation à travers des solutions numériques innovantes adaptées aux besoins des établissements scolaires.



Les chefs d'établissement auront un contrôle sur la gestion de leur école via la plateforme. La plateforme vise à réduire l'écart entre parents, élèves et responsables d'établissement.



Les responsables d'écoles peuvent gérer les opérations à distance, incluant le paiement des frais de scolarité, l’accès aux ressources pédagogiques et le suivi médical des élèves.



Le système, implanté grâce à l'intelligence artificielle, permet de gagner en efficacité, en termes de temps et de recettes. Il assure également la sauvegarde des données des établissements.



Les participants ont exprimé plusieurs préoccupations, notamment les difficultés d'accès à Internet, le manque d'électricité permanente et la non-maîtrise de la plateforme par certains chefs d'établissement.



L'équipe de STUDIRIUM a assuré qu'elle dispose de ressources dynamiques pour accompagner les établissements dans cette transition numérique.



L'atelier a rassemblé divers acteurs de l'éducation, y compris les responsables d'établissements, les Censeurs, les enseignants et les parents d'élèves.



STUDIRIUM a également proposé des formations pour une meilleure compréhension de la plateforme, soulignant son engagement à soutenir le système éducatif tchadien dans cette nouvelle ère numérique.