Tchad : SWEED lance un projet pour l'éducation des filles et le leadership féminin

Selon le coordinateur de SWEED-Tchad, Youssouf Awar Neissa, les activités et cibles de la campagne 2021 s'étendent à quatre provinces : Lac, Hadjer Lamis, Kanem et Salamat. ​Il appelle tous les acteurs impliqués à s'investir afin d'améliorer les conditions de vie des filles et femmes.



Le projet permettra d'accélérer la transition démocratique par l'autonomisation des jeunes filles et femmes du Sahel, a relevé le représentant de la Banque mondiale. Il prévoit des séances de plaidoyer, des mobilisations sociales, des communications pour le changement, la distribution de kits communautaires et le renforcement des capacités.



Le secrétaire d'État à l'Économie, à la Planification du développement et à la Coopération internationale, Dr. Abderahim Younous Ali, a affirmé que le gouvernement est engagé pour l'amélioration des conditions des filles et femmes, avec notamment un quota fixé à 30% pour l'accès aux postes de responsabilité.



"La campagne créera des emplois et favorisera la participation des femmes aux prises de décision", a dit Dr. Abderahim Younous Ali.