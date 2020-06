Tchad : Sa Majesté Djimasna Tenengar Philémon, chef de canton de Bébédjia n’est plus de ce monde

La 5 ème trône revient à ce fonctionnaire N’djaménois. Un ayant droit de 2007 après la mort de son papa Souleymane Mara, mais qui a cédé au profit de son oncle Djimasna Tenengar Philémon pour des raisons d’indisponibilité professionnelle.



Et si de telles transactions posent problèmes dans la plupart des cas, de tirer chapeau au peuple « Ngabidja » qui n’ont guère lutté pour cette trône. Félicitation !



Un grand nombre de la population est sortie pour dire A Dieu à Philémon et en même temps connaitre leur nouveau chef : La pandémie COVID 19 n’est plus le souci pour la population de Bébédjia à l’occasion des obsèques du feu Chef de canton : Plus de distanciation physique, la salutation main à main, partage des gobets d’eau et des plats souhaitent les bienvenus à CORONAVIRUS !



Bon repos à Sa Majesté Djimasna Tenengar Philémon et Bon vent à sa Majesté Mara Christian !