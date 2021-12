Tchad : Saint Mbété Bao immortalisé à travers un concert à Moundou

Initié par l'artiste Hilaire Haïti, ce concert a drainé une grande foule. Plusieurs artistes de la place se sont relayés sur le podium pour rendre hommage au pharaon du Rongondôh, Saint Mbété Bao, l'un des artistes qui a marqué son temps dans la musique tchadienne. C'est l'artiste qui a le plus vendu d'album et sa musique s'est imposée au delà des frontières.



Après ce concert, les artistes ont envisagé une descente sur la tombe du regretté pour la nettoyer et pour se recueillir. Des actions sont également entrain d'être menées afin de soutenir la veuve laissée par ce baobab de la musique Tchadienne.



Hilaire Haïti a qualifié cette initiative d'honneur à cet grand artiste qui est entrain d'être oublié mais qui pourtant a fait parler du Tchad au delà des frontières à travers sa musique.