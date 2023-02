Tchad : Sakhafa valorise l'art-thérapie à travers une exposition de tableaux faits par des enfants handicapés

L'association Sakhafa est une alliance culturelle entre les artistes plasticiens. Elle accompagne des personnes en situation de handicap et les enfants défavorisés par l'usage de l'art-thérapie, qui est l'alliance du domaine artistique et du soin.



Le rôle de l'association consiste également à améliorer les travaux de ces enfants en les laissant s'exprimer librement par rapport aux messages qu'ils souhaitent véhiculer. Cette exposition est donc un moyen de valoriser le travail qui a été fait par les enfants et de faire découvrir davantage cette discipline aux populations tchadiennes.



Selon le président de l'association Sakhafa, Ahmat Kirdassi, organiser cette exposition avec un vernissage est un événement majeur pour l'association et les enfants, qui ont fourni beaucoup d'efforts malgré leur handicap pour réaliser ces beaux tableaux.



L'événement a également été l'occasion pour lui d'annoncer la future création d'une école d'art plastique à N'Djamena, ainsi que d'une galerie comportant une section d'art-thérapie.



La musique est également un puissant remède thérapeutique. L'art en général peut jouer un rôle important dans le domaine de la santé mentale, ce qui explique l'usage de l'art-thérapie dans de nombreux pays comme soin de support.