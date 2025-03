TCHAD Tchad : Salama Peace Initiative, l'ONG Medev et Tchad Info signent une convention pour la paix

Alwihda Info | Par Abakar Ngaye - 20 Mars 2025



L'association Salama Peace Initiative, l'ONG Medev et le groupe média Tchad Info ont signé, ce 20 mars 2025, une convention dénommée mémorandum d'entente, visant à promouvoir la paix au Tchad.



« Cet accord tripartite a pour objectif de produire des contenus qui seront diffusés sur les canaux du groupe média Tchad Info », a précisé Frédéric, le directeur général du groupe média Tchad info.



Josiane Djikoloum Darwatoye, présidente de l'association Salama Peace Initiative, a souligné que cette signature de convention avec Tchad info et Medev, permettra à son organisation de développer des contenus destinés à sensibiliser le public et les médias sur des thématiques essentielles telles que le vivre ensemble et la lutte contre la désinformation. Elle a également mentionné que plusieurs projets seront co-créés pour renforcer l'impact de leur travail dans la société.



Elle a ensuite précisé que Salama Peace Initiative se concentre sur divers axes, notamment la prévention et la résolution des conflits par le renforcement des capacités. L'éducation à la paix, le plaidoyer, la médiation communautaire et la recherche font partie intégrante de leurs activités.



La signature de ce mémorandum offre une opportunité unique de visibilité pour leurs actions, tout en facilitant le développement de nouveaux projets. Mahamat Mamadou Djimtebaye, coordonnateur de l'ONG Medev, a rappelé que son institution œuvre pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale.



Il a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration avec Salama Peace Initiative et Tchad Info, en mettant l'accent sur leur engagement commun à lutter contre la désinformation par un journalisme axé sur des solutions. Ensemble, ils espèrent influencer positivement la culture de la paix au sein de leur communauté.



« À travers ce que Salama puisse faire, nous pensons qu’il y a des opportunités et des belles choses à faire parce qu'ils font un travail excellent, et nous comptons les encourager en nous impliquant davantage à ce qu'ils font, et en essayant d'outiller les acteurs du monde médiatique, et aussi les blogueurs et autres acteurs des réseaux sociaux qui travaillent déjà avec Salama Peace, à les outiller et leur donner des éléments nécessaires pour bien faire leur travail », a expliqué le coordonnateur de l'ONG Medev, Mahamat Mamadou Djimtebaye.



L'association Salama Peace Initiative est active depuis trois ans dans les domaines liés à la promotion de la paix, à la prévention et à la résolution des conflits communautaires, ainsi qu'à la médiation locale et à la recherche. Cette convention avec le groupe média Tchad info et l'ONG Medev représente un pas significatif vers un avenir où l’information et l’éducation joueront un rôle clé dans le renforcement du tissu social tchadien.



Cette initiative prometteuse pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour les efforts en faveur de la paix au Tchad.





