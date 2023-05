Tchad : Saleh Deby Itno nommé conseiller spécial à la Présidence

Par décret n°0785 du 02 mai 2023, le président de transition a nommé Saleh Deby Itno, ancien directeur général des douanes et droits indirects, en qualité de Conseiller Spécial à la Présidence de la République. Cette nomination intervient après que Saleh Deby Itno ait été radié de l'effectif de la police nationale (grade de contrôleur général de police) en début d'année, suite à des désaccords avec le président de transition Mahamat Idriss Deby Itno.



Saleh Deby Itno avait auparavant remis en cause les causes réelles de l'assassinat de son frère, le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno. Cela avait créé une situation tendue entre lui et son neveu. Toutefois, après une réconciliation avec le chef de l'État, Saleh Deby Itno est de retour dans les cercles de pouvoir.



En tant que Conseiller Spécial à la Présidence de la République, Saleh Deby jouera certainement un rôle crucial dans la prise de décisions politiques et dans l'orientation du pays.