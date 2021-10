Tchad : Saleh Kebzabo donne des précisions sur le chronogramme du CODNI

« Malgré le chronogramme et les conditions de travail très contraignants, le CODNI s’efforcera de communiquer avec les partenaires, sous différentes formes sur l’évolution de ses activités, chaque fois que nécessaire. Cette consultation des forces vives est prévue démarrer dans la première quinzaine du mois d’octobre courant. Elle prendra en principe fin le 31 octobre 2021. L’une des principales tâches assignée au CODNI est l’organisation de la consultation des forces vives nationales, tant à l’intérieur du pays que celle de l’extérieur au sein de la diaspora tchadienne, en vue de recueillir leurs attentes et propositions par rapport au dialogue national inclusif. A l’extérieur du pays, notamment au sein de la diaspora, la consultation de forces vives sera organisée dans les pays où sont établies nos représentations diplomatiques », a déclaré lundi, Saleh Kebzabo, vice-président du comité chargé d’organiser le dialogue national aux corps diplomatiques accrédités au Tchad.



Il lance un appel pressant à toutes les parties prenantes au processus de préparation et d'organisation de ces assises nationales tant attendues, à jouer chacune sa partition pour l'atteinte de l'objectif ultime de sa mission qui est celui de créer les conditions nécessaires et appropriées à la tenue d'un dialogue national inclusif.