Tchad : Saleh Kebzabo met en avant le rôle vital des médias dans la démocratie

Saleh Kebzabo a tout d'abord exprimé sa gratitude envers les journalistes pour leur travail acharné visant à informer et à éduquer le peuple tchadien. Il a souligné l'importance de la presse dans la promotion de la démocratie et de la transparence, tout en mettant en lumière les problèmes persistants auxquels le Tchad est confronté.



Le Premier Ministre a évoqué plusieurs défis majeurs auxquels le pays est confronté, notamment l'insurrection d'octobre 2022, les inondations dévastatrices et la crise humanitaire à l'Est due à la guerre au Soudan. Il a salué les efforts de son gouvernement pour trouver des solutions à ces problèmes et a exprimé sa reconnaissance envers les ministres impliqués.



Il a également abordé la question de la cohésion sociale, appelant à la promotion du bien-vivre-ensemble et de la diversité culturelle. Saleh Kebzabo a souligné que les médias jouent un rôle clé dans la diffusion de ces valeurs.



Le Premier Ministre a reconnu la préoccupation du public concernant la cherté de la vie et la flambée des prix des denrées de première nécessité. Il a promis que des mesures seraient prises pour soulager les souffrances de la population.



En ce qui concerne l'accès à l'énergie, Saleh Kebzabo a affirmé que des actions étaient en cours pour résoudre le problème de l'électricité, notamment avec la construction d'une nouvelle centrale électrique.



Il a également rendu hommage aux enseignants pour leur travail acharné et a appelé les syndicats à faire preuve de compréhension pendant cette période de transition.



Enfin, le Premier Ministre a abordé les contraintes auxquelles les médias font face au Tchad, notamment les difficultés sécuritaires, économiques, et l'accès à l'information. Il a annoncé des avancées importantes, notamment une révision à la hausse de l'aide à la presse et la révision des lois médiatiques.



Saleh Kebzabo a exhorté les médias à être responsables et de qualité, en respectant le code d'éthique et de déontologie. Il a souligné que les médias avaient un rôle crucial à jouer dans la refondation du Tchad et que le gouvernement avait créé une école de formation des journalistes pour contribuer à l'amélioration du métier.



L'échange avec la presse s'est déroulé dans un climat de convivialité et de dialogue, visant à trouver des solutions aux préoccupations des médias tchadiens.