Tchad : Saleh Kebzabo prête serment en tant que Médiateur de la République

L’ancien Premier Ministre, Saleh Kebzabo a prêté serment ce vendredi 16 février devant la Cour Constitutionnelle. La cérémonie solennelle s'est déroulée dans la salle de la Cour Suprême en présence du Président de la Cour Constitutionnelle, Me. Jean Bernard Padare.



La fonction de Médiateur de la République est d'une importance capitale dans un pays comme le Tchad. Il s'agit d'un poste clé chargé notamment d'assurer le respect des droits des citoyens et de veiller à l'équité dans les relations entre l'administration et les administrés. Le Médiateur est également chargé de résoudre les conflits entre les différentes institutions et organes gouvernementaux.



Le mandat du Médiateur est fixé à cinq ans avec possibilité d'un renouvellement une fois. Cela permet d'assurer une continuité dans ses actions et lui donne suffisamment de temps pour mettre en place des réformes nécessaires et efficaces.



Saleh Kebzabo est un homme politique chevronné qui a occupé plusieurs postes ministériels avant d'être nommé Premier Ministre du gouvernement de la transition. Sa riche expérience lui confère une connaissance approfondie des rouages politiques et administratifs du pays. Sa nomination en tant que Médiateur montre également sa capacité à travailler avec différentes parties prenantes pour trouver des solutions équilibrées aux problèmes rencontrés par les citoyens tchadiens.



En acceptant cette fonction honorifique, Saleh Kebzabo s'est engagé à travailler sans relâche pour promouvoir l'intérêt général et garantir le respect des droits fondamentaux au sein du pays. Son objectif principal sera d'aider les citoyens à résoudre leurs différends avec l'administration afin que chacun puisse jouir pleinement de ses droits civiques.



La nomination officielle ainsi que la prestation de serment soulignent l'importance accordée par le gouvernement tchadien au rôle crucial que joue le Médiateur dans une société démocratique moderne. Elle témoigne également du souhait manifeste des autorités tchadiennes d'améliorer constamment leurs institutions afin qu'elles soient plus transparentes, responsables et justes.



Dans un contexte où il est essentiel d'établir un climat social pacifique et harmonieux, Saleh Kebzabo aura certainement un rôle majeur à jouer en tant que médiateur impartial entre toutes les parties concernées.